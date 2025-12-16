Безопасность в жару: как избежать теплового удара

Во время жары проблемы со здоровьем могут вызвать излишняя активность и обезвоживание.

Летние дни опасны для человека тем, что он может получить солнечный или тепловой удар. Кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал Телеканалу 360.ru, как обезопасить себя в жару. терапевт,

Врач сообщил, что симптомами теплового удара считаются звук в ушах, слабость, предобморочное состояние, головокружение и тошнота. При таких симптомах нужно найти прохладное место и, по возможности, сесть или прилечь.

По словам Кондрахина, в сильную жару лучше отказаться от серьезной физической активности. Также врач посоветовал носить легкую одежду, которая будет закрывать от солнечных лучей.

Тепловой удар, как правило, это перегрев, связан с тем, что мы неправильно одеты и организм не может отводить тепло. В группе риска все — от мала до велика, — но больше всего этому подвержены дети Андрей Кондрахин, кардиолог

Кроме того, как отметил эксперт, нужно отказаться от алкогольных напитков и кофе. Для того, чтобы избежать обезвоживания, под рукой должны быть регидратанты, которые помогут восстановить водно-солевой баланс. Также лучше пить минералку или подслащенную столовую воду.

Ранее Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, что жара может привести к резкому обострению хронических заболеваний.

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