  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:46
170
nadiputintseva
Код вставки плеера

В Индии аномальная жара убила почти 30 человек

0 0

Семьям погибших выплатят пособия.

На северо-востоке индии из-за солнечного удара погибли 29 человек, сообщает 15 июня газета Times of India.

На протяжении нескольких недель в штате Бихар сохранялась аномальная жара. На сегодняшний день в результата теплового удара погибли 25 жителей округа Аурангабад и 4 жителя из округов Навада и Гайа. 
Отмечается, что Температура воздуха днём составляет 51 градусов тепла, а ночью не менее 40 градусов. 

Правительство Индии объявило о выплате пособия семьям погибшим. Главный министр штата Бихар Нитиш Кумар призвал администрацию принять меры предосторожности в связи со сложившейся ситуацией. Врачи опасаются за ухудшение состояния лежащих в больнице пациентов. Тем временем синоптики прогнозируют, что жара продержится до 18 июня. 

Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что в Индии 53 ребенка погибли наевшись личи.

Теги: аномальная жара, индия, погода, тепловой удар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии