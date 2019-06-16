В Индии аномальная жара убила почти 30 человек

Семьям погибших выплатят пособия.

На северо-востоке индии из-за солнечного удара погибли 29 человек, сообщает 15 июня газета Times of India.



На протяжении нескольких недель в штате Бихар сохранялась аномальная жара. На сегодняшний день в результата теплового удара погибли 25 жителей округа Аурангабад и 4 жителя из округов Навада и Гайа.

Отмечается, что Температура воздуха днём составляет 51 градусов тепла, а ночью не менее 40 градусов.



Правительство Индии объявило о выплате пособия семьям погибшим. Главный министр штата Бихар Нитиш Кумар призвал администрацию принять меры предосторожности в связи со сложившейся ситуацией. Врачи опасаются за ухудшение состояния лежащих в больнице пациентов. Тем временем синоптики прогнозируют, что жара продержится до 18 июня.



Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что в Индии 53 ребенка погибли наевшись личи.