В Индии 53 ребенка погибли наевшись личи

Влиянию токсинов личи подвержены дети в возрасте до 15 лет.

В Индии 53 ребенка погибли, поев плодов личи.

Трагедия произошла в округе Музаффарпур штата Бихар. После поедания местных плодов личи погибли более 50 детей. У всех у них наблюдались симптомы энцефалита, а также резкое снижение глюкозы в крови. Сообщается, что причиной массового смертельно отравления детей стали токсины, которые содержатся в плодах личи.

Личи - вкусный и полезный фрукт, который произрастает в Таиланде, Китае, в странах Африки и Латинской Америке, а также на территории Камбоджи, Индии и Вьетнама. В переводе личи - китайская слива. Мякоть личи очень нежная, на вкус схожая с виноградом. Вкус фрукта может отдавать небольшой кислинкой или даже легкой терпкостью.

В состав личи входят полезные компоненты, которые благотворно влияют на пищеварение человека. В число таких компонентов входят витамины B1 и B2, а также большое содержание витамина С. Кроме группы витаминов, в личи содержится фосфор и железо в сочетании с никотиновой кислотой.

Но, как выяснилось только в конце 20 века, в плодах личи содержаться токсины, которые смертельно опасны для детей в возрасте до 15 лет. После поедания детьми плодов личи, особенно натощак, у них могут возникнуть проблемы мозга, вызывающие судороги, а также резкое снижение сахара в крови. В 2000 годах в Индии родителям рекомендовали ограничить потребление личи детьми, особенно натощак.

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Видео: YouTube / NDTV