Анна Митянина предложила обследовать здоровье желающих вступить в брак

Обследование поможет помочь людям в планировании детей.

В Правительстве Санкт-Петербурга предложили проверять состояние здоровья у тех, кто намерен вступить в законный брак. Перед регистрацией брака жениху и невесте придется проходить полное медицинское обследование. Данное поручение поступило чиновникам от вице-губернатора Анны Митяниной.

Специалист рассказала об инициативе во время заседания координационного совета по реализации проекта ВОЗ "Здоровые города".

Комитетам по здравоохранению и по социальной политике поручаю проработать возможность обследования в Центре семьи и брака граждан, которые подают заявление на регистрацию заявила начальница

Таким образом медики хотят заранее решить вопросы, которые могут возникнуть у молодых людей в сфере планирования детей, а также сформировать институт здоровой семьи.

Фото: Piter.tv