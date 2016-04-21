Безопасность в Петербурге во время парада обеспечат МВД, ФСБ и ФСО

Бойцы Росгвардии будут обязаны охранять общественный порядок. Сотрудники МЧС проследят за развитием потенциальных чрезвычайных ситуаций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МВД, ФСБ, ФСО и Росгвардии обеспечить безопасность во время Главного Военно-морского парада в Петербурге, который пройдет в воскресенье, 25 июля. Об этом стало известно 24 июля из соответствующего документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в гавани Большого порта города и на внутренних водных путях от Благовещенского моста до Литейного моста Минобороны по согласованию с Минтрансом обеспечит размещение кораблей флота.

Бойцы Росгвардии будут обязаны охранять общественный порядок. Сотрудники МЧС проследят за развитием потенциальных чрезвычайных ситуаций. Также Минпромторг проведет ряд мероприятий по подготовке объектов Кронштадтского морского завода, расположенных в районе проведения парада.

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Фото: Piter.tv