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Безопасность школ в Ленобласти вновь обсуждается в комитете по образованию
Сегодня, 12:07
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vestnick

Безопасность школ в Ленобласти вновь обсуждается в комитете по образованию

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Чиновники анализируют прежние меры безопасности в школах и предлагают новые.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов сообщил о намерениях в ближайшее время провести полный анализ мер безопасности во всех учебных заведениях. 

Помимо этого чиновник рассказал о важности психологической атмосферы в стенах школ и учреждений среднего профессионального образования. Совместными усилиями Российской академии образования и главных ВУЗов страны реализуется проект по обеспечению психологической безопасности образовательной среды, нацеленный на диагностику и профилактику проблем в школьных коллективах в целом и у отдельных учеников и воспитанников в частности. 

При заблаговременном выявлении проблемных случаев есть высокая вероятность того, что специалисты сопровождения, школьные психологи и социальные педагоги, смогут разрешить проблемы учащихся без критических последствий.

Сообщение председателя комитета по образованию появилось вскоре после произошедшей в казанской школе трагедии. Чиновник выразил соболезнования всем потерявшим при нападении на школу №175 своих детей, родителей, сестер и братьев. 

Фото: комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Теги: безопасная психологическая среда, безопасность в школах, комитет по образованию, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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