Безопасность школ в Ленобласти вновь обсуждается в комитете по образованию

Чиновники анализируют прежние меры безопасности в школах и предлагают новые.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов сообщил о намерениях в ближайшее время провести полный анализ мер безопасности во всех учебных заведениях.

Помимо этого чиновник рассказал о важности психологической атмосферы в стенах школ и учреждений среднего профессионального образования. Совместными усилиями Российской академии образования и главных ВУЗов страны реализуется проект по обеспечению психологической безопасности образовательной среды, нацеленный на диагностику и профилактику проблем в школьных коллективах в целом и у отдельных учеников и воспитанников в частности.

При заблаговременном выявлении проблемных случаев есть высокая вероятность того, что специалисты сопровождения, школьные психологи и социальные педагоги, смогут разрешить проблемы учащихся без критических последствий.

Сообщение председателя комитета по образованию появилось вскоре после произошедшей в казанской школе трагедии. Чиновник выразил соболезнования всем потерявшим при нападении на школу №175 своих детей, родителей, сестер и братьев.

Фото: комитет общего и профессионального образования Ленинградской области