Безопасность петербургского метро проверят за 22 миллиона рублей

Также петербуржцам напомнили, что метрополитен – это объект транспортной безопасности, поэтому пассажиров и их ручную кладь могут досмотреть.

Петербургский метрополитен дополнительно проверят на безопасность. Специалисты осмотрят все станции подземки. Контракт опубликован на официальном портале госзакупок.

Согласно опубликованному документу, на дополнительную оценку объектов метрополитена выделят 21 миллион 75 тысяч рублей.



Также петербуржцам напомнили, что метрополитен – это объект транспортной безопасности, поэтому пассажиров и их ручную кладь могут досмотреть. В метро нельзя провозить бытовые газовые баллоны, легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные вещества и другое.

Piter.tv также напоминает, что с 18 октября и до конца 2021 года вестибюль станции "Площадь Ленина" изменит режим работы.

Фото: Piter.tv