Безопасность дорог Петербурга повысили благодаря комплексам фиксации нарушений

В ближайшее время установят еще 40 комплексов на перекрестках.

В пятницу, 15 октября, в Смольном отметили положительное влияние комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения на безопасность движения по дорогам.

Сам проект еще не завершили, так 40 новых комплексов введут в эксплуатацию на перекрестках Петербурга в ближайшее время. По словам губернатора Александра Беглова, камеры отлично справляются с профилактической задачей, благодаря чему водители становятся внимательнее на дорогах, боясь штрафа. Помимо этого, чем дольше работает комплекс, тем меньше становится нарушений.

Так, за два месяца работы камер количество нарушений сократилось примерно в два раза, а по сравнению с прошлым годом произошло на 6% меньше аварий.

Ранее мы писали, что водители борются с передвижными фиксаторами нарушений с помощью кефира и пакетов.

Фото: pexels