Роспотребнадзор признал пригодными для купания только 2 петербургских пляжа

На данный момент отобрано 72 пробы воды, которые проходят проверку на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Согласно результатам мониторинга, проведённого Управлением Роспотребнадзора по Петербургу, вода пригодна для купания только на двух городских пляжах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности специалисты проверяют качество воды водных акваторий на 24 пляжах Северной столицы ежегодно. На данный момент отобрано 72 пробы воды, которые проходят проверку на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Так, безопасными для купания признаны озеро Безымянное в Красносельском районе и Ольгинский водоём в Выборгском районе. Остальные 22 водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства, поскольку при заглатывании воды существует угроза заражения инфекционными заболеваниями. Купаться не рекомендуется в первом, втором и третьем Суздальских озёрах, в реке Ижора, на пляжах "Кронштадтский", "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Сестрорецкий", "Дюны", "Белые ночи", "Офицерский", "Белая Гора", "Северный", "Зеленая Гора", "Новый", "Морские Дубки", и в Колонистском пруду.

Ранее мы сообщили о том, что синоптик Колесов уточнил сроки начала купального сезона в Петербурге.

Фото: Piter.TV