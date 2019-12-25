Безопасные пешеходные переходы появятся у 30 школ и садов Ленобласти

Безопасность школьных маршрутов совершенствуют с учетом новых технологий.

Управление автомобильных дорог приступило к ремонту пешеходных переходов возле 30 школ и детских садов в восьми различных районах, сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области. Переоборудованию, обновлению и обустройству будут подвергнуты участки дорог в Всеволожском, Кировском, Приозерском, Лужском, Выборгском, Тосненском, Гатчинском и Лужском районах. Дорожники планируют установить новые знаки, ограждение, "лежачих полицейских" и обеспечить необходимое освещение.

К 271 безопасному маршруту к школам и детским садам, обустроенным в прошлом году, "Ленавтодор" планирует добавить маршруты в Каменногорске, Красной Долине, Толмачево, Правдино, Надино, Нурме, Федоровском, Глинке, Тосно, Новолисино, Никольском, Белогорке, Дружной Горке, Сиверском, Воскресенском, переход у физкультурно-оздоровительного центра в Сиверском, Изоре, Осельках, Низово, Сосново, Коробицыно, Коммунарах, Сокули, Кипене, Горбунках, Келлози и Лопухинке.

Заодно будут проанализированы результаты установки в прошлом году специальных ограждений из прочного композита, не подверженного коррозии, и первого проекционного пешеходного перехода, появившегося на Выборгском шоссе.

Недавно глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разработать правила безопасного вождения электросамокатов.

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области