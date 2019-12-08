Петербург стал самым популярным городом для отдыха в мае

На втором месте оказалась Казань, на третьем – Воронеж.

Туристы с детьми для отдыха на майских праздниках чаще всего выбирают Петербург. Рейтинг составляли на основании оплаченного бронирования жилья. Об этом сообщила пресс-служба российского сервиса бронирования жилья.

На втором месте оказалась Казань, на третьем – Воронеж. В топ-5 также вошли Бахчисарай и Москва. А вот курортные города не вошли в данный список.

Туристы с детьми будут отдыхать в других городах от 1 до 6 дней. Самые дешевые выходные – в Петрозаводске, самые дорогие – в Казани.

Ранее Петербург вошел в топ-3 популярных направлений на мартовские праздники.

Фото: Piter.TV