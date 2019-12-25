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Безопасные качественные дороги соединят Осиновую Рощу и Магистральную
Сегодня, 20:23
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Безопасные качественные дороги соединят Осиновую Рощу и Магистральную

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Региональную трассу во Всеволожском районе ремонтируют в рамках нацпроекта.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области оповестила о старте дорожных работ на региональной трассе Осиновая Роща - Магистральная, начиная от примыкания к Выборгскому шоссе и через Дранишники и Лупполово. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется заменить асфальтовое полотно, укрепить обочины, отремонтировать  водопропускные трубы и обновить павильоны на автобусных остановках. 

Эта дорога особенно важна в контексте агломерации Санк-Петербурга и области, поскольку соединяет город и часть Всеволожского района, отмечает глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов - в прошлом руководитель ГКУ "Ленавтодор", ныне ведущего ремонтные работы на трассе. Также дорога частично дублирует трассу "Скандинавия": в силу этих двух причин нагрузка на нее ощутимо растет. 

Всего в рамках летней кампании по ремонту региональных трасс планируется обновить, улучшить и построить более 110 километров дорог области. 

Теги: безопасные качественные дороги, вартемяги, гку ленавтодор, ленобласть, нацпроект, осиновая роща, ремонт дорог
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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