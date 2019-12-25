Петербуржцам напомнили правила безопасной сервировки стола

Они помогут сделать застолье не только красивым и вкусным, но и безопасным.

В сервировке праздничного стола есть свои правила. Их петербуржцам напомнили в Роспотребнадзоре. Они помогут сделать застолье не только красивым и вкусным, но и безопасным.

Правило двух часов

Скоропортящиеся продукты не должны находиться на столе больше двух часов.

Правило маленьких порций

Порции для сервировки должны быть небольшими, чтобы гости успели их съесть, пока еда свежая.

Правило "холодное – в холодном, горячее – в горячем"

До момента подачи на стол приготовленную еду хранить в условиях, препятствующих размножению микробов: холодное – в холодильнике, горячее – на плите или в духовке.

Правило "не добавлять в общую посуду"

Свежую еду нужно подавать в свежей посуде. А посуду со стола сначала помыть, а потом использовать снова.

Личные итоги года будет подводить каждый второй петербуржец.

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