Личные итоги года будет подводить каждый второй петербуржец

Подводя итоги года, наиболее пристальное внимание петербуржцы традиционно уделяют благосостоянию, здоровью и карьере.

Декабрь – традиционное время для подведения итогов года. Более 50% петербуржцев в преддверии наступления 2024 будут анализировать уходящий год. Опрос среди жителей Санкт-Петербурга провёл сервис SuperJob.

По данным аналитиков, в этом году 53% петербуржцев будут анализировать личные результаты по итогам 2023 года. Впрочем, каждый третий не будет сохранять свои выводы: подведет итоги года мысленно или устно (например, в виде праздничного тоста). Ещё 18% оставят информацию в личных заметках. Один из ста запостит личные итоги года в соцсетях. Еще 1% сохранит в другом виде (напишет стихотворение, картину, музыкальное произведение и проч.).

Подводя итоги года, наиболее пристальное внимание петербуржцы традиционно уделяют благосостоянию, здоровью и карьере. Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины.

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Фото: unsplash