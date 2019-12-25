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На безмасочников в электричках Ленобласти составили протоколы
Сегодня, 14:48
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nadezhda_sib

На безмасочников в электричках Ленобласти составили протоколы

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Рейды прошли в электричках, которые следуют по направлению к Луге.

За сегодняшнее утро, 23 октября, сотрудники управления по транспорту Ленобласти, АО "СЗППК" и транспортной полиции составили 15 административных дел на пассажиров без масок в электричках. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Рейды проходили в электропоездах, которые курсируют до Луги и поселка Сиверский. С пассажирами также провели профилактическую беседу.

Напомним, ношение масок в общественном транспорте является обязательным для борьбы с распространением коронавируса. 

За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 133 новых случаев заболевания COVID-19. 

Фото: пресс-служба правительства ЛО

Теги: маска, сиз, электричка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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