На безмасочников в электричках Ленобласти составили протоколы

Рейды прошли в электричках, которые следуют по направлению к Луге.

За сегодняшнее утро, 23 октября, сотрудники управления по транспорту Ленобласти, АО "СЗППК" и транспортной полиции составили 15 административных дел на пассажиров без масок в электричках. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Рейды проходили в электропоездах, которые курсируют до Луги и поселка Сиверский. С пассажирами также провели профилактическую беседу.

Напомним, ношение масок в общественном транспорте является обязательным для борьбы с распространением коронавируса.

За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 133 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: пресс-служба правительства ЛО