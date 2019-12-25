На безмасочников в электричках Ленобласти составили протоколы

За сегодняшнее утро, 23 октября, сотрудники управления по транспорту Ленобласти, АО "СЗППК" и транспортной полиции составили 15 административных дел на пассажиров без масок в электричках. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Рейды проходили в электропоездах, которые курсируют до Луги и поселка Сиверский. С пассажирами также провели профилактическую беседу.
Напомним, ношение масок в общественном транспорте является обязательным для борьбы с распространением коронавируса.
За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 133 новых случаев заболевания COVID-19.
Фото: пресс-служба правительства ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все