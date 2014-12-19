Безымянные мосты в Петербурге получили названия

В Петербурге дали названия безымянным мостам и путепроводам. Постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Названия получили 40 объектов в разных районах Северной столицы. Так, мост через реку Сестру в поселке Белоостров теперь называется Белоостровский мост. В этом же населенном пункте переправа через Серебряный ручей по Александровскому шоссе была названа Серебряным мостом.
В Красносельском районе путепровод через Ивангородский проспект назвали Яльгелевским. А мост через реку Кузьминку в Шушарах теперь называется Шушарский мост.
Ранее на Piter.tv: в Лодейном Поле откроется музей христианской культуры.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все