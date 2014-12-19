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Безымянные мосты в Петербурге получили названия
Сегодня, 11:04
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Безымянные мосты в Петербурге получили названия

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Названия получили 40 объектов в разных районах Северной столицы.

В Петербурге дали названия безымянным мостам и путепроводам. Постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации  города. 

Названия получили 40 объектов в разных районах Северной столицы. Так, мост через реку  Сестру в поселке Белоостров теперь называется Белоостровский мост. В этом же населенном пункте переправа через Серебряный ручей по Александровскому шоссе была названа Серебряным мостом. 

В Красносельском районе путепровод через Ивангородский проспект назвали  Яльгелевским. А мост через реку Кузьминку в Шушарах теперь называется Шушарский мост.

Ранее на Piter.tv: в Лодейном Поле откроется музей христианской культуры.

Фото: Piter.tv

Теги: белоостров, мосты, новые названия, топонимика, шушарский мост, шушары
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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