Бездомного кота больше девяти дней спасали в Сланцах

Его спускали на землю спасатели, пожарные, сотрудники УК и участковый.

В городе Сланцы Ленинградской области завершилась необычная девятидневная спасательная операция по спасению кота, забравшегося на дерево и неспособного спуститься самостоятельно. Как рассказали в "Кошкиспас" и ГКУ "Леноблпожспас", в операции принимали участие пожарные, спасатели, сотрудники управляющей компании и даже участковый.

Жительница Сланцев, заметив кота, обратилась во все экстренные службы. Прибывшие пожарные спугнули кота, и он перебрался на крышу соседнего дома. Участковый организовал автовышку, но кот, испугавшись, убежал по крыше и спрятался в вентиляционной шахте.

После долгих попыток спасателям проекта "Кошкиспас" и пожарным удалось извлечь кота из шахты с помощью альпинистского снаряжения. Животное забрала домой женщина, которая сообщила о нём в экстренные службы. Пожарные предложили назвать кота Владимиром в честь участкового, который активно участвовал в его спасении.

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Фото: ВКонтакте / "КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602"