Бездомный выборжанин пытался убить партнера по сбору металлолома

Его знакомый растратил деньги, вырученные от продажи совместно собранного металлолома.

Житель Выборга обвиняется в покушении на убийство. Расследование в его отношении завершено. Об этом сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 апреля этого года бездомные мужчины пили алкоголь в бывшем здании кинотеара "Родина" в городе Выборг. Во время конфликта 31-летний обвиняемый напал на своего 41-летнего знакомого и ударил его ножом в шею. Потерпевший самостоятельно добрался до медучреждения, где ему оказали помощь. Телесные повреждения мудчины отнесли к категории тяжкого вреда здоровью. Мотивом совершенного преступления послужила месть потерпевшему за растрату денег, вырученных от продажи совместно собранного металлолома.

Обвиняемый находится под стражей, свою вину он полностью признал.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, попытавшегося убить бездомного.

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