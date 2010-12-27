В Петербурге задержан мужчина, попытавшийся убить бездомного

Пьяный напарник по распитию алкогольных напитков решил разрешить конфликт убийством.

В Покровскую больницу Петербурга попал местный бездомный. У пациента диагностировано колото-резаное ранение грудной клетки и области сердца. Состояние жертвы считается тяжелым. По заявлению пострадавшего, на него напал знакомый, с которым они выпивали на улице. Мужчина ударил холодным оружием беззащитного человека из-за недопонимания.

Как отмечают сотрудники полиции, злоумышленник покалечил бездомного еще 8 августа. В настоящее время полиции удалось задержать предполагаемого преступника. Нож изъят. В отношении агрессивного оппонента возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Фото: Piter.tv