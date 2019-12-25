В ночном приюте "Ночлежки" оборудовали душ и стиральные машины для бездомных

Любой приходящий переночевать человек может позаботиться о своей гигиене.

В Ночном приюте благотворительной организации "Ночлежка" в Петербурге появились долгожданные душевые и постирочные комнаты. Как сообщается в официальной группе "Ночлежки" "ВКонтакте", к приюту в Обухово наконец подвели воду.

Теперь бездомные люди, заходящие на ночлег, смогут помыться, постирать и посушить свои вещи. В здании заработали три стиральные и три сушильные машины, а также душ.

Ночной приют работает с июня 2019 года и без выходных обеспечивает крышей над головой всех нуждающихся. Одновременно здание может приютить сорок человек. С новшествами Ночной приют стал первым в городе проектом, позволяющим бездомным позаботиться о своей гигиене.

Ранее "Яндекс" передал "Ночлежке" антисептики и маски.

Фото: Ночлежка / "ВКонтакте"