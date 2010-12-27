Без шуток: Трампа лишили звания почетного петербургского казака

Петербургские казаки разочаровались в политике президента США и планируют сжечь его чучело вместе с американским флагом.

В связи с обострением отношений между Россией и Америкой казаки петербургского общества "Ирбис" приняли решение разжаловать президента США Дональда Трампа из звания почетного казака. Об этом 11 апреля сообщает "Росбалт".

Представитель "Ирбиса" Андрей Поляков рассказал, что были очень рады, когда 2016 году к власти в Штатах пришел Трамп. "На фона эйфории" казаки решили заочно сделать его почетным членом. Отмечается, что это не то же самое, что звание есаула.

Казаки даже позвали президента США к себе, но потом что-то пошло не так. Дальнейшие политические события развивались не так, как хотели казаки, добавил Поляков. Поэтому Трампа " с позором исключили" из организации.

Обида петербургских казаков не закончилась на простом исключении из своих рядов Дональда Трампа. В "ирбисе" хотят "тождественно сжечь чучело" президента США в Петербурге вместе с американским флагом. Свои действия Андрей Поляков объяснил тем, что Трамп "оскорбил государство, а это нельзя терпеть"

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Москва разрабатывает ответные меры на санкции США.