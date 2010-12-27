"Говорить языком ультиматумов с Россией бессмысленно": Москва разрабатывает ответные меры на санкции США

В новый список антироссийских санкций США внесли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

Россия разрабатывает ответные меры на санкции США. Об этом, в понедельник, 9 апреля сообщает "RT".

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв пояснил, что Москва обязана реагировать на каждый случай введения антироссийских санкций:

Где-то наши ответные меры должны быть зеркальными и симметричными, где-то — незеркальными и ассиметричными, но каждый раз они должны быть, чтобы демонстрировать нашим оппонентам и всему миру, что с Россией таким языком — языком ультиматумов, шантажа и угроз — разговаривать невозможно и бессмысленно. Константин Косачёв

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, по какой причине США и ряд других западных стран вводят санкции против Москвы:

Они (санкции, – ред.) сколько лет уже идут. До этого нам говорили, что это понятно, это потому что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов. Это в таком режиме. Нам-то очевидно, за что это. Это не связано ни с некими "вмешательствами в выборы", это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это такая стратегия, игра такая – "дави Россию". Мария Захарова

По словам Захаровой, Запад также вводит санкции для того, чтобы "разобщить" российское общество. "Вот тогда с нами все дружат, вот тогда мы всем угодны и всем нравимся", – добавила она.

Напомним, что Министерство финансов США в пятницу объявило о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В список санкций внесли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

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