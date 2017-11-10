  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Белорусской улице бетоносмесительная машина врезалась в припаркованные автомобили
Сегодня, 21:06
50
kraratau27

На Белорусской улице бетоносмесительная машина врезалась в припаркованные автомобили

0 0

Однако больше всего досталось первому автомобилю, у которого разбита задняя часть. 

В воскресенье, 28 марта, в Красногвардейском районе на Белорусской улице произошла массовая авария с участием бетоносмесительной машины, сообщили очевидцы в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". 

По словам жителей, бетоносмесительная машина врезалась в припаркованный автомобиль, тем самым ещё четыре рядом стоящие машины получили повреждения. Однако больше всего досталось первому автомобилю, у которого разбита задняя часть. 

На Белорусской улице миксер собрал паровозик из 4х припаркованных автомобилей

говорится в собщении. 

Ранее мы писали, что на пересечении Планерной и Шуваловского легковушка врезалась в забор.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, красногвардейский район
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии