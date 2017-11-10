На Белорусской улице бетоносмесительная машина врезалась в припаркованные автомобили

Однако больше всего досталось первому автомобилю, у которого разбита задняя часть.

В воскресенье, 28 марта, в Красногвардейском районе на Белорусской улице произошла массовая авария с участием бетоносмесительной машины, сообщили очевидцы в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По словам жителей, бетоносмесительная машина врезалась в припаркованный автомобиль, тем самым ещё четыре рядом стоящие машины получили повреждения. Однако больше всего досталось первому автомобилю, у которого разбита задняя часть.

На Белорусской улице миксер собрал паровозик из 4х припаркованных автомобилей говорится в собщении.

Ранее мы писали, что на пересечении Планерной и Шуваловского легковушка врезалась в забор.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб