Бетонный забор рухнул на машины на Минеральной улице

Ограждение уронила фура.

В Калининском районе накануне произошел неприятный инцидент. Очевидцы рассказали о бетонном заборе, который рухнул на припаркованные машины. В сети появились фотографии с места происшествия.

Придавленными оказались Daewoo Matiz и Ford, припаркованные на Минеральной улице. Сообщается, что бетонное ограждение на машины уронила фура.

Мнения комментаторов по поводу случившегося разделились. Некоторые пожалели автовладельцев, другие заявили, что они сами виноваты, так как парковаться возле забора не стоило.

Ранее в Гатчине ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с велосипеда.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Еленская