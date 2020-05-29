Релиз Arx Fatalis состоялся в 2002 году.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane. Об этом сообщается на сайте компании.

Известно, что раздача стартовала 28 мая. Акция продлиться завершится 31 мая 2020 года. В компании отметили, что для бесплатной версии игры геймерам нужно зарегистрироваться на bethesda.net и подписаться на почтовую рассылку с новостями.

Напомним, что релиз игры Arx Fatalis состоялся в 2002 году.

Ранее мы сообщали о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.

Видео:Bethesda Softworks/YouTube