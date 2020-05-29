Получить игры в магазине Epic Games можно будет в течение недели, до 4 июня.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands. Об этом сообщили в пресс-лужбе компании.

Бесплатное издание называется Borderlands: The Handsome Collection. Отмечается, что издание можно скачать до 4 июня. В пресс-службе подчеркнули, что бесплатный сборник включает в себя две части игры: Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.

Напоним, что Borderlands представляет собой игру в жанре лутер-шутеров.

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Видео:Видео: YouTube / IGN