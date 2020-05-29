Sony планирует организовать онлайн-трансляцию будущей презентации.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что компания Sony анонсировала презентацию, посвященную PlayStation 5. Об этом сообщает прес-служба компании.

По последним данным, мероприятие пройдет 4 июня в 23:00 мск. Предполагается, что компания организует онлайн-трансляцию будущей презентации. По данным инстайдеров, в этот же день Sony будут представлены стартовые игры для новой приставки.

Напоним, что июнь является традиционным месяцем для проведения игровых конференций.

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Видео: YouTube / PlayStation