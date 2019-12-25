Бессараб: материнский семейный капитал увеличат более чем на 12% в 2023 году

Депутат подчеркнула, что по поручению президента это будет проводиться ежегодно.

Материнский семейный капитал увеличат более чем на 12% в 2023 году. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью телеканалу "360".

По ее словам, материнский семейный капитал будет увеличен на уровень реальной инфляции. Депутат подчеркнула, что по поручению президента РФ Владимира Путина это будет проводиться ежегодно.

Также Бессараб отметила, что увеличивать сумму семейного материнского капитала будут по результатам года и по достижению реальных показателей.

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Фото: Piter.tv