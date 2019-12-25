Бесплатную еду могут получить нуждающиеся в двух торговых сетях Петербурга

Предполагается, что на первом этапе эта программа будет работать только для жителей Московского района.

В Петербурге запускают программу "фудшеринга". Нуждающимся будут безвозмездно передавать продукты в двух крупных торговых сетях города. У этих продуктов будет истекающий срок годности, пишет РБК.

В магазинах "Перекресток" ретейлер X5 Group будет раздавать хлебобулочные изделия. Проект запустили совместно с благотворительным фондом "Банк еды "Русь". Сотрудники будут ежедневно отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истекает через 1−2 дня. Затем волонтеры распределят продукты среди своих подопечных. Среди них одинокие пенсионеры, многодетные семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Предполагается, что на первом этапе эта программа будет работать только для жителей Московского района.

Магазин "Магнит" запустит такую же программу до конца октября в Петербурге. Ретейлер помимо хлеба будет раздавать нуждающимся фрукты, овощи и бакалею.

Ранее Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране. Глава кабмина РФ рассказал об увеличении финансирования углубленной диспансеризации.

Фото: Piter.tv

