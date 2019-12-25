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Бесплатный проезд на полгода сделают льготникам в пригородных автобусах
Сегодня, 19:05
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Бесплатный проезд на полгода сделают льготникам в пригородных автобусах

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Для этого необходимо оформить специальные проездные. 

Бесплатный проезд в пригородных автобусах сделают для льготников с 27 апреля по 31 октября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Так, пенсионеры, ветераны труда, инвалиды и другие льготные категории граждан смогут воспользоваться этим правом. Для этого необходимо оформить специальные проездные. 

По словам Беглова, это сделано, чтобы люди, относящиеся к группе риска по ковиду, не стояли в очереди за билетами в кассу. Оформить его нужно только тем, кто не пользуется именными электронными билетами. 

Добавим, что в течение трех дней комтранс утвердит перечень автобусных маршрутов с этой мерой поддержки. 

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, как собираются поддерживать сферу транспорта и туризма. На рабочей группе озвучили меры, которые затем представят губернатору для принятия окончательного решения.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, льготные, льготы, пенсионеры, проезды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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