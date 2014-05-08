Бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров и инвалидов Петербурга могут ввести с 2024 года

Итоговое решение будет зависеть от возможностей городской казны.

Пенсионерам и инвалидам смогут предоставить возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, но не раньше, чем в 2024 году. С инициативой выступила депутат ЗакСа Северной столицы Марина Шишкина.

Так, по задумке депутата, необходимо не только предоставить перечисленным категориями граждан льготный проезд, но и сохранить за ними право на ежемесячную денежную выплату.

Свою идею Шишкина озвучила вице-губернатору Кириллу Полякову, который заявил, что в Смольном прорабатывают вопрос, окончательное решение примут не ранее 2024 года. Итог будет зависеть от возможностей городской казны. Также Поляков подчеркнул, что за первые 6 месяцев 2023 года из-за льготных проездных сумма недополученных от поездок доходов достигла 7,8 млрд рублей. За год она превысит 15,6 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за полгода пенсионеры Петербурга 210 млн раз воспользовались общественным транспортом.

Фото: Piter.TV