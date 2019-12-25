За полгода пенсионеры Петербурга 210 млн раз воспользовались общественным транспортом

Льготники составили 40% от всех поездок.

В пятницу, 28 июля, в Смольном сообщили, что за первое полугодие 2023 года пенсионеры Петербурга воспользовались общественным транспортом 210 млн раз.

Льготники составили 40% от всех поездок. На студентов и школьников пришлось 107 млн поездок. Свыше девяти млн раз проехали на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро дети из многодетных семей. Более 10 млн поездок совершили другие пользователи льгот.

Распространение льгот на весь общественный транспорт – одна из главных задач новой модели транспортного обслуживания, которую мы внедрили в прошлом году. Сейчас наш общественный транспорт стал полностью социальным. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург получит уборочную технику на 1,6 млрд рублей от Калужского завода.

Фото: Piter.TV