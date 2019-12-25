Жители Петербурга выступают за бесплатный проезд по ЗСД

Автор соответствующей петиции приводит в пример столичный опыт.

Проезд по ЗСД в Северной столице предложили сделать бесплатным для горожан по аналогии с Москвой. Предложение вынесено в петиции авторства одного из петербуржцев.

Как упоминает создатель инициативы, с января 2023 года МСД планируют сделать бесплатным для местных водителей. Петербургу необходимо задуматься о том, чтобы перенять этот опыт, уверен он.

Также горожанин заметил, что многие петербуржцы предпочитают пользоваться бесплатными дорогами, чтобы избежать больших трат на езду по ЗСД. Зачастую ситуация приводит к пробкам, в том числе, в центре города.

Ранее мы сообщили о том, что водоканал Петербурга защитит фонтаны в День ВДВ.

Фото: Piter.TV