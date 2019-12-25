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Жители Петербурга выступают за бесплатный проезд по ЗСД
Сегодня, 14:41
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Жители Петербурга выступают за бесплатный проезд по ЗСД

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Автор соответствующей петиции приводит в пример столичный опыт.

Проезд по ЗСД в Северной столице предложили сделать бесплатным для горожан по аналогии с Москвой. Предложение вынесено в петиции авторства одного из петербуржцев. 

Как упоминает создатель инициативы, с января 2023 года МСД планируют сделать бесплатным для местных водителей. Петербургу необходимо задуматься о том, чтобы перенять этот опыт, уверен он.  

Также горожанин заметил, что многие петербуржцы предпочитают пользоваться бесплатными дорогами, чтобы избежать больших трат на езду по ЗСД. Зачастую ситуация приводит к пробкам, в том числе, в центре города. 

Ранее мы сообщили о том, что водоканал Петербурга защитит фонтаны в День ВДВ.

Фото: Piter.TV

Теги: бесплатный проезд, зсд, инициативные граждане, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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