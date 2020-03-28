Бесплатный доступ к части сервисов Рунета откроют с 1 апреля

Об этом заявил Сергей Кириенко.

Часть интернет-сервисов Рунета будет доступна для жителей страны бесплатно с 1 апреля, а не с 1 июля. Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на трансляции запуска проекта для школьников "Большая перемена".

Он отметил, что некоторые сайты будут доступны с домашних компьютеров бесплатно, так будет представлен первый минимальный набор сервисов по программе "Доступный интернет".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране стартует проект "Доступный интернет". Россияне получат бесплатный доступ к социально значимым сервисам в Сети с 1 июля. Об этом стало известно во время послания Федеральному собранию. По словам главы государства, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России.