В Петербурге весь август будут проходить бесплатные экскурсии

В течение всего августа в Северной столице будут проходить бесплатные экскурсии, организованные в рамках культурно-просветительского проекта "Открытый город". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Жителей и гостей города проведут по особнякам, дворцам, усадебным комплексам, административным зданиям, учебным заведениям и объектам промышленной архитектуры, которые обычно закрыты для свободного посещения.
Также проект подразумевает разнообразные форматы знакомства с городом: помимо стандартных пешеходных и автобусных экскурсий, предлагаются также велосипедные, самокатные экскурсии, программы для детей и квесты. Запись на экскурсию доступна по ссылке.
Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ преобразует процесс координации работ.
Фото: Piter.TV
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