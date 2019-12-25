В Петербурге весь август будут проходить бесплатные экскурсии

Жителей и гостей города проведут по особнякам, дворцам, усадебным комплексам, административным зданиям, учебным заведениям и объектам промышленной архитектуры, которые обычно закрыты для свободного посещения.

В течение всего августа в Северной столице будут проходить бесплатные экскурсии, организованные в рамках культурно-просветительского проекта "Открытый город". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Жителей и гостей города проведут по особнякам, дворцам, усадебным комплексам, административным зданиям, учебным заведениям и объектам промышленной архитектуры, которые обычно закрыты для свободного посещения.

Также проект подразумевает разнообразные форматы знакомства с городом: помимо стандартных пешеходных и автобусных экскурсий, предлагаются также велосипедные, самокатные экскурсии, программы для детей и квесты. Запись на экскурсию доступна по ссылке.

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Фото: Piter.TV