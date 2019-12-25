Бесплатная стерилизация домашних животных пройдёт в Выборге 13 ноября

После процедуры ветеринары проконсультируют хозяев относительно ухода за стерилизованными животными.

В следующий понедельник, 13 ноября, в рамках проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили" в Выборге состоится день льготной стерилизации домашних животных. Об этом информирует Управление ветеринарии по региону.

После процедуры ветеринары проконсультируют хозяев относительно ухода за стерилизованными животными. Кроме того, владельцам четвероногих расскажут о важности профилактической дегельминтизации и иммунизации.

Для участия в акции требуется предварительная запись по телефону 8 (921)-411-39 48. Услугу окажут в Выборгском ветеринарном участке по адресу (Приморская улица, дом №55).

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Фото: Pxhere