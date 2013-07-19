Беспилотное воздушное такси может появиться в Петербурге через 10 лет

Эксперты обсуждают возможности функционирования "беспилотников" на улицах Северной столицы.

В четверг, 22 апреля, в Петербурге на площадке государственной резиденции "К-2" проходит третья сессия по разработке стратегии цифровой трансформации города, сообщают "Невские новости".

В первую сессию обсуждали систему образования, а во вторую – цифровизацию здравоохранения. На этот раз речь шла о возможностях функционирования беспилотных воздушных такси по улицам Петербурга в ближайшие 10 лет.

По словам заместителя директора по GR "Яндекс" Евгения Хохлунова, внедрить подобное изобретение в Петербурге помешают канализационные люки (в них застревают колесики роботов), а также качество дорог. Вице-губернатор Максим Соколов, занимающийся вопросами развития транспортной инфраструктуры, отметил, что цифровизация не цель, а один из инструментов достижения целей развития системы: важно внедрять технологии и "быть в тренде".

Ранее мы писали, что Петербург направит бюджетные кредиты на развитие общественного транспорта и социальной инфраструктуры.

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