Беспилотные грузовики 14 июня запустят по трассе М-11 "Нева"

Впервые реальные перевозчики осуществят перевозку груза с использованием беспилотных ТС.

В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня первые российские беспилотные грузовики "КамАз" повезут коммерческие грузы из Москвы в Петербург по трассе М-11. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Впервые реальные перевозчики осуществят перевозку груза с использованием беспилотных ТС во взаимодействии с сервисами "умной дороги".

Согласно требованиям, к эксплуатации допускаются беспилотные транспортные средства, прошедшие оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП "НАМИ".

Ранее Беглов обсудил строительство КАД-2 с руководителем "Автодора".

Фото: pxhere