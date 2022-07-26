Беспилотные фуры начнут объезжать трассы Петербурга до конца 2028 года

Петербург и Ленобласть готовят дороги для полностью беспилотных грузовиков.

Минэкономразвития подготовило проект, в рамках которого на трассах Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут начать курсировать полностью автономные автомобили, включая фуры, пишут "Известия". Документ расширяет число регионов для тестирования беспилотного транспорта и уточняет требования к такой технике.

Эксперимент, если будет запущен, продлится до конца 2028 года. На первых этапах управление фурами требует присутствия человека в кабине. Планируется внедрить систему удалённого контроля через диспетчерский центр и концепцию "маневр минимального риска" для снижения вероятности ДТП при технических сбоях.

Открытым остаётся вопрос допуска фур-беспилотников внутри городских районов. Эксперты BFM считают, что в ближайшие годы движение по центру маловероятно, а автономные грузовики будут использоваться преимущественно на скоростных трассах и логистических коридорах. Петербург уже служит полигоном для тестирования беспилотных такси с ограниченным доступом к центральным улицам и аэропортовой зоне.

Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга в Петербург прибыл пятисекционный трамвай "Воевода".

Фото: Unsplash / Artem Balashevsky