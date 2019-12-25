Беспартийный депутат ЗакСа Максим Резник попросил фракцию "Единая Россия" проявить характер

Он призвал воздействовать на своего коллегу по партии губернатора Александра Беглова.

Депутат Законодательного собрания Максим Резник пожалел фракцию "Единая Россия". Парламентарий произнес с трибуны в Мариинском дворце эмоциональную речь, в которой он призвал членов фракции "проявить власть", передает корреспондент Piter.TV.

Резник начал свою речь с того, что напомнил коллегам о коронавирусе, который в ЗакСе не обсуждается, в отличии от других инициатив. После этого он перешел к отношениям между Мариинским дворцом и Смольным. Депутат отметил, что среди парламентариев большинство являются членами "Единой России". К этой же фракции принадлежит и губернатор Александр Беглов, однако с его стороны уважения к своим единомышленников не наблюдается.

Фракция ведет себя исключительно терпеливо, проявите характер! Тогда зачем вас столько? Только письмо пишете. <...> Вас здесь 35, вы фактически действуете от имени парламента. Такими письмами вы ставите в зависимость парламент в целом. сказал Резник.

Речь идет о ситуации с элитным жилым комплексом ЖК Meltzer Hall, строительство которого депутаты требовали приостановить, однако внятного ответа от губернатора не получили. Депутат Андрей Васильев заметил, что исполнительная власть выбрала для себя не отвечать на запросы Законодательного собрания.

Депутат Борис Вишневский заявил о том, что такой стиль поведения пора менять и принять имеющиеся у парламентариев инструменты. Среди них — выражение недоверия, право вето и так далее.

Фото: Максим Резник / Instagram