Юристы подали иск о пытках против Аброра Азимова, проходящего по делу о теракте в метро

Иск направлен против руководства "Крестов-1".

В Колпинском районном суде приняли заявление от юристов, которые обвиняют сотрудников "Крестов-1" в пытках. Пострадавший мужчина сейчас находится в одном из СИЗО города. Защитники отмечают, что их клиент подвергся пыткам в некой "секретной камере". Однако, пускать туда адвокатов представители закона отказались, поэтому они знают информацию только со слов клиента.

Отметим, что адвокаты общались с подзащитным еще в апреле 2019 года. Тогда мужчина и заявил о противоправных действиях против него со стороны администрации изолятора. Когда петербуржец попытался рассказать подробнее о месте пыток, его якобы резко прервал надзиратель. После этого случая им отказали в посещении изолятора на совсем. Дело касается фигуранта дела о подрыве в метро Аброра Азимова.

В ходе беседы, которая записывалась на видеорегистратор СИЗО-1, обвиняемый рассказал членам ОНК о том, как его похитили 4 апреля 2017 года и подвергали пыткам в "секретной тюрьме" недалеко от Москвы до момента формального задержания. Беседа была прервана сотрудниками изолятора комментируют общественники

Теперь юристы требуют составить акт о нарушении, а также предоставить им копию документа. Истцы отмечают, что были нарушены их права, а прерывание беседы с фигурантом расследования нельзя считать законным. На данный момент делопроизводство еще не начато.

Напомним, что дело Азимова и еще десяти подозреваемых слушается с апреля 2019 года. На данный момент ни один из участников не признал вину в подготовке теракта на территории метрополитена.

Ранее Piter.tv писал о том, что обанкротившийся арсенал ВМФ распродает недвижимость в Кронштадте.

Фото: Piter.tv