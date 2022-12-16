Беременные будут получать до одного прожиточного минимума по единому пособию

Глава кабмина РФ рассказал о выполнении поручений президента в сфере соцпомощи населению.

Выплаты беременным женщинам в рамках единого государственного социального пособия для нуждающихся семей составят от половины до одного прожиточного минимума. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделал в рамках оперативного совещания с коллегами из кабинета министров. Чиновник обратил внимание коллег на тот момент, что на Совете по национальным проектам и стратегическому развитию российский лидер Владимир Путин уделил особое внимание поддержке граждан и семей.

Также при запуске единого пособия для нуждающихся семей с детьми и будущих мам нужно увеличить размер выплат для беременных, чтобы он составил от половины до одного прожиточного минимума. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава государства днем 15 декабря поручил подготовить предложения по совершенствованию данной правительственной работы с учетом индивидуальных жизненных ситуаций для адресатов.

Кабмин выделит 5 млрд рублей на модернизацию отделений почты в сельской местности.

Фото и видео: Правительство России

