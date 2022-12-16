Кабмин выделит 5 млрд рублей на модернизацию отделений почты в сельской местности

Михаил Мишустин рассказал о том, что средства будут направлены из федерального бюджета в следующем году.

Российское правительство выделит дополнительно пять миллиардов рублей из федерального бюджета в 2023 году на модернизацию отделений почты в сельской местности. Соответствующее заявление сделал в ходе оперативного заседания с членами кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что кабмин выполняет поручение российского лидера Владимира Путина. Выделенные средства помогут расширить перечень предоставляемых клиентам услуг в тысячи почтовых отделений по стране, расположенных на отдаленных территориях.

С этого года стартовала новая программа обновления почтовых отделений на селе. Около 1 200 из них будут модернизированы до конца текущего года. Такая работа продолжится. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил о том, что государство считает важной задачей, чтобы проживающие в труднодоступной местности граждане могли оперативно и в полном объеме получать услуги и сервисы "Почты России". Премьер-министр отметил, что говорит не только об отправке и получении корреспонденции и посылок, но также и выдачи пенсий, социальных пособий и других услугах.

Мишустин поручил внести в кабмин документы для обновления льготных ипотечных программ.

Фото и видео: Правительство России

