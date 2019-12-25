Беременная Арзамасова удивила поклонников сменой имиджа

В новой фотосессии актриса появилась в непривычном для себя образе.

Актриса Лиза Арзамасова, которая недавно объявила о своей беременности, поразила поклонников сменой имиджа. Серию снимков с новой фотосессии девушка опубликовала в Instagram.

На кадрах Лиза запечатлена в непривычном для себя образе. Поклонники привыкли видеть актрису с длинными волосами, здесь же она предстала в парике с прической каре.

"Вытряхнуть дурь из головы", - подписала серию ярких фотографий актриса.

Поклонники оценили новый образ Лизы и заявили, что ей очень идет короткая стрижка.

"Лиза, тебе очень идет эта прическа. Красота неземная", "Как это волшебно и воздушно! Такая легкость!", - написали подписчики Арзамасовой.

О том, что Лиза и ее муж Илья Авербух ждут первенца, стало известно в конце апреля. Пара сама сообщила поклонникам радостную новость. Несмотря на то, что Лиза находится на позднем сроке беременности, она продолжает работу в театре.

Ранее Авербух откровенно рассказал о романах на шоу "Ледниковый период".

Фото: Instagram / liza_arzamasova