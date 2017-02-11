Беременная Кудрявцева опровергла известие о рождении внука

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала известие о рождении внука. Об этом сообщает издание "Экспресс-газета".
По ее словам, сообщения о пополнении в семье ее сына Жана – это вранье желтой прессы. Лера Кудрявцева выразила недовольство тем, что такие сведения появляются в Интренете, и призвала поклонников не верить "выдумкам".
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Лера Кудрявцева, телеведущая.
Напомним, что о "рождении внука" СМИ сообщил первый муж телеведущей - бывший участник поп-группы "Ласковый май" и отец Жана Сергей Ленюк. По его словам, новорожденного мальчика было решено назвать Львом.
К слову, сама 47-летняя Кудрявцева скоро станет мамой. Отцом ее ребенка стал хоккейст Игорь Макаров.
Фото: leratv / Instagram.