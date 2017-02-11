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Беременная Кудрявцева опровергла известие о рождении внука
Сегодня, 12:05
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alexandra08
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Беременная Кудрявцева опровергла известие о рождении внука

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По ее словам, сообщения о пополнении в семье ее сына - это "вранье желтой прессы".

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала известие о рождении внука. Об этом сообщает издание "Экспресс-газета".

По ее словам, сообщения о пополнении в семье ее сына Жана – это вранье желтой прессы. Лера Кудрявцева выразила недовольство тем, что такие сведения появляются в Интренете, и призвала поклонников не верить "выдумкам".

Меньше читайте желтую прессу, пожалуйста!

Лера Кудрявцева, телеведущая.

Напомним,  что о "рождении внука" СМИ сообщил первый муж телеведущей - бывший участник поп-группы "Ласковый май" и отец Жана Сергей Ленюк. По его словам, новорожденного мальчика было решено назвать Львом.

К слову, сама 47-летняя Кудрявцева скоро станет мамой. Отцом ее ребенка стал хоккейст Игорь Макаров.

Фото: leratv / Instagram.

Теги: беременная лера кудрявцева , лера кудрявцева , лера кудрявцева телеведущая
Категории: Новости шоу-бизнеса России

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