Беременная Кудрявцева опровергла известие о рождении внука

По ее словам, сообщения о пополнении в семье ее сына - это "вранье желтой прессы".

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала известие о рождении внука. Об этом сообщает издание "Экспресс-газета".

По ее словам, сообщения о пополнении в семье ее сына Жана – это вранье желтой прессы. Лера Кудрявцева выразила недовольство тем, что такие сведения появляются в Интренете, и призвала поклонников не верить "выдумкам".

Меньше читайте желтую прессу, пожалуйста! Лера Кудрявцева, телеведущая.

Напомним, что о "рождении внука" СМИ сообщил первый муж телеведущей - бывший участник поп-группы "Ласковый май" и отец Жана Сергей Ленюк. По его словам, новорожденного мальчика было решено назвать Львом.

К слову, сама 47-летняя Кудрявцева скоро станет мамой. Отцом ее ребенка стал хоккейст Игорь Макаров.

Фото: leratv / Instagram.