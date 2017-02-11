Внука Лере Кудрявцевой подарил старший сын - 28-летний Жан Ленюк.

Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой. Об этом 8 августа сообщает портал "Super.ru".

В семье 47-летней телеведущей случилось радостное событие – она стала бабушкой. Внука Лере Кудрявцевой подарил старший сын - 28-летний Жан Ленюк. К слову, сама телеведущая со дня на день ожидает рождения второго ребенка.

Как сообщил первый муж Кудрявцевой, Сергей Ленюк, мальчику дали имя Лев.

Спасибо за поздравления, внука назвали в честь прадедушки (отца Леры - Льва Николаевича Кудрявцева). Сергей Ленюк, музыкант.

Сама телеведущая по срокам должна стать мамой в этом же месяце: ребенок станет первенцем в ее браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

Фото: leratv / Instagram.