Малахов и Кудрявцева рассказали о гонорарах звезд за участие в телешоу

Лера Кудрявцева рассказала, что, если гость программы "Секрет на миллион" нарушает какой-то пункт договора, например, раскрывает записанный эксклюзив, то на него подадут в суд.

Российские звезды получают хорошие деньги за откровения на телевизионных шоу. Заработок зависит и от статуса знаменитости, и от уровня эксклюзива. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Телевизионщики иногда договариваются об эфире, но потом от звезды может поступить отказ. Например, из-за большей суммы от конкурента. Такое, по словам Андрея Малахова, произошло, когда готовился выпуск с актрисой Ириной Муравьевой. Иногда со звездами заключают "эксклюзивное соглашение". В течение определённого времени человек не сможет появляться на других телеканалах.

Лера Кудрявцева рассказала, что, если гость программы "Секрет на миллион" нарушает какой-то пункт договора, например, раскрывает записанный эксклюзив, то на него подадут в суд.

По информации СМИ, 200-500 тысяч рублей получают за интервью члены семьи после смерти звезды или артисты, попавшие в скандалы. По 100-150 тысяч рублей достается звездам 90-х годов. От 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей могут заработать непубличные участники историй со звездами. Пример тому ДТП с Михаилом Ефремовым.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что россияне должны быть избавлены от передач Малахова.

Фото: Instagram/ @malakhov007