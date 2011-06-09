Берег реки Пулковки в Петербурге вернули государству после проверки

Частный участок у воды незаконно оказался в частной собственности.

Береговую полосу реки Пулковки в Санкт-Петербурге вернули в собственность Российской Федерации по итогам проверки, проведенной прокуратурой Московского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что в 2005 году участок береговой полосы реки Пулковки площадью 700 квадратных метров, расположенный на Пулковском шоссе и относящийся к территориям общего пользования, был незаконно передан в частную собственность. Надзорный орган указал, что передача участка ограничивала права граждан на свободный доступ к водному объекту, что противоречит требованиям федерального законодательства.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Московского района внес представление в адрес собственника земельного участка. Кроме того, в октябре прокуратура Санкт-Петербурга потребовала устранить нарушения, выявленные при капитальном ремонте фасада жилого дома №25 на улице Ленина в Петроградском районе. В ходе проверки были обнаружены дефекты штукатурки и окраски стен и балконных плит, некачественное окрашивание водосточных труб, несоответствие внешнего вида балконных ограждений и других элементов проектным решениям, а также невыполненная замена линейных покрытий аттика.

Ранее дворец культуры имени Кирова вернули государству после судебного разбирательства.

Фото: Piter.TV