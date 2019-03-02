Дворец культуры имени Кирова вернули государству после судебного разбирательства

Суд в Петербурге признал незаконной передачу ДК Кирова в частные руки.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил вернуть в государственную собственность Дворец культуры имени С. М. Кирова, ранее оказавшийся во владении частной компании, сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание ДК Кирова, относящееся к объектам культурного наследия федерального значения, было построено в 1930-е годы. Его площадь превышает 20 тыс. кв. м.

В ходе разбирательства установлено, что объект был незаконно присвоен профсоюзными организациями, а впоследствии отчужден в пользу ООО "ДК Кирова". Бенефициарами компании названы братья Алексей и Денис Семеновы. Суд пришел к выводу, что сделки по передаче здания проходили с нарушениями закона. В результате объект культуры подлежит возврату в собственность государства.

Фото: Piter.TV