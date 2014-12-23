Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" из России

В МИД ФРГ считают, что стран платила вдвое и втрое больше за газ.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что Германия "никогда не получала дешевый газ" от российской компании, а все энергетические ресурсы оплачивались в том числе и за счет ослабления национальной безопасности ФРГ.

Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Чиновница считает, что власти Германии заплатили за каждый кубометр российского природного газа вдвойне и втройне.

Бербок: ФРГ не может отказаться от газа РФ, поскольку не хочет "повторять ошибки прошлого".

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